  • BIST 95.182
  • Altın 264,937
  • Dolar 5,8080
  • Euro 6,6160
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyleyen hırsız serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve polisle çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden Azer M. çaldığı parayı 10 gün sonra ödeyeceğini söyledi.
Çaldığı parayı ödeyeceğini söyleyen hırsız serbest bırakıldı

On ikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.'nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

10 GÜN İÇİNDE ÖDEYECEK

Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanmış, 2'si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş'a getirilmişti. Şüphelilerden, Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini taahhüt ettiği öğrenildi. Azer M. adli kontrolle serbest bırakılırken, şüphelilerden Seyran M. ve Leyla B. ise serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeçen geleneği: Bu mahallede fırınları kadınlar çalıştırıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
  • 24 Haziran HADİ 20:30 ipucu: Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi tatil yöreleri ile ünlü ilimiz hangisidir?24 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
  • Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar24 Haziran 2019 Pazartesi 13:46
  • Düzce'nin antik tarihi bölge turizmini canlandıracak24 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
  • Kalabalık tırmanış sezonu Everest'i çöp dağı haline getirdi24 Haziran 2019 Pazartesi 13:13
  • Son 20 lirasını Fenerbahçe'ye gönderdi24 Haziran 2019 Pazartesi 12:44
  • 24 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Gün içinde oluşturulan yeni fırsatlara ve özel indirimlere ne isim veriliyor?24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
  • 'Arı Adam'ın hedefi Guinness'e girmek24 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
  • Çifte minare leyleklerin yuvası oldu24 Haziran 2019 Pazartesi 10:22
  • Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü24 Haziran 2019 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti