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Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmış

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde M.K., telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği iş yerinde reyonda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldı.
Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmış

Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde cep telefonu ve bilgisayar satışı yapılan işyerine giren M.K., telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek çalışandan cihazını şarja takmasını rica etti. Burada bir süre oyalanan M.K. telefon kulaklığı almaya karar verdiğini belirterek personele 200 lira uzattı. Çalışanın parayı bozdurmak için işyerinden ayrılması üzerine M.K., reyondaki 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu pantolonunun içerisine saklayıp işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Reyondaki cihazların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Gökhan Aras durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler güvenlik kameralarından kimliğini belirledikleri M.K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin çaldığı cihazı 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya sattığı anlaşıldı. Cep telefonu diğer dükkandan alınıp sahibine teslim edildi.

200 METRE İLERİDE BAŞKA BİR TELEFONCUYA SATMIŞ

İşyeri sahibi Aras, yaşanan hırsızlık olayının ardından şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Şüphelinin kısa sürede yakalandığını ve telefonun kendilerine teslim edildiğini kaydeden Aras, “Personelim işyerine gelen müşteriye güvenerek dükkanı boş bırakmış. 2 bin 500 lira değerindeki telefonumuz çalındı. Yapılan inceleme sonrası telefonu çalan hırsız, kısa süre içinde yakalandı. Zanlı çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya satmış. Şahıs serbest bırakıldıktan sonra dükkanıma gelip benden özür diledi. 'Yemek yiyecek param yoktu, bu yüzden çaldım' dedi. Başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Bize aç olduğunu söyleseydi, biz gerekeni yapardık. İşyerimizi güvenerek boş bıraktık ancak güvenimiz boşa çıktı" diye konuştu.

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