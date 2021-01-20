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Çalıntı otomobili parçalayıp evinin salonunda saklamış

İzmir'de çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok altında satın alan şüphelinin, aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi parçalarını evinin salonuna sakladığı ortaya çıktı.
Çalıntı otomobili parçalayıp evinin salonunda saklamış

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan S.G. (33), 6 Ocak'ta 09 SR 188 plakalı otomobilini iş yerinin bulunduğu sokağa park etti. Akşam aracını park ettiği sokakta bulamayan S.G, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıdaki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları S.T. ile Ş.B. operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S'ye sattıklarını söyleyince bu kişi de gözaltına alındı.

A.S. ifadesinde, "otomobili 10 bin liraya satın aldığını ve parçaladıktan sonra evine götürdüğünü" belirtti.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, otomobilin direksiyonu, kapısı, tamponu, bagaj kapağı, farları, arka koltuklar ve çok sayıda küçük aksesuarları evin salonunda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri S.T. ile Ş.B. tutuklandı. Otomobili parçalarını evinde saklayan A.S. hakkında ise "hırsızlık malını satın almaktan" işlem yapıldı.

Önce anahtarı çalmışlar
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde söz konusu sokağa gelen ve araçların kapılarını kontrol eden 2 şüpheli, 09 SR 188 plakalı otomobilin torpido gözünden yedek anahtarı aldıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Bir süre sonra kıyafetlerini değiştirip taksiyle otomobilin bulunduğu sokağa yeniden gelen zanlılar, anahtarını aldıkları otomobille hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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