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Çalışacak Eleman Bulamıyoruz

Çankaya'da faaliyet gösteren Köpüx Oto Yıkama'nın işletme ortaklarından Can Doğukan Türkmenoğlu, çalışacak eleman bulmakta güçlük çektiklerini söyleyerek, "Bir çalışanın aylık geliri maaş ve bahşişle birlikte 6-7 bin lirayı bulduğunu söyledi.
Çalışacak Eleman Bulamıyoruz

Çankaya'daki bir AVM'de faaliyet gösteren Köpüx Oto Yıkama'nın işletme ortaklarından Can Doğukan Türkmenoğlu, dolgun maaş ve bahşiş imkanına rağmen çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını söyledi.

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OTO YIKAMACILARIN AYLIK GELİRİ 7 BİN LİRAYI BULUYOR

Ankara'daki oto yıkamaların genelinde eleman açığının olduğunu kaydeden Türkmenoğlu, "Sektörde ciddi bir eleman eksikliği var. İşler yoğun ancak çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyoruz. Dolgun maaş ve bahşişle birlikte bir çalışanın aylık geliri 6-7 bin lirayı buluyor. Buna rağmen 'oto yıkama zor' diye çalışmak istemiyorlar. Oto yıkamacıların genelinde ciddi bir eleman sıkıntısı var. Herkesin masa başı iş istemesinden dolayı bu sorun yaşanıyor" dedi. 

ELEMAN OLMAZSA İŞLETMELER KAPANABİLİR

Türkmenoğlu, yaşanan eleman açığından dolayı Ankara'da çok sayıda oto yıkamanın kapanabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Oto yıkamalarda işler oldukça yoğun ancak baş gösteren eleman sorunu işleri sekteye uğratıyor. Sektördeki çoğu işletmeci eleman yokluğundan dolayı kendisi de araç yıkıyor. Eleman sorunu çözülmezse sadece bu sebepten dolayı ileride çok sayıda firma kapanmayla karşı karşıya gelebilir." 

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TİTİZLİKLE YIKANIYOR

Çankaya Or-An'da Köpüx adıyla bir yılı aşkındır hizmet verdiklerini belirten Türkmenoğlu, "Ankara'nın en nezih AVM'sinde 8 personelimiz ile hizmet veriyoruz. Araçları titizlikle yıkıyoruz. İşlerimiz oldukça yoğun. Eleman eksikliğinden dolayı bazı zamanlar taleplere karşılık vermekte zorlanıyoruz" diye konuştu. 

ARAÇ İÇİ DEZENFEKTEYE TALEP ARTTI 

Yıkanan her aracın içini koronavirüs nedeniyle ücretsiz olarak dezenfekte ettiklerini vurgulayan Türkmenoğlu, "Sağlık bizim çok önemli. Bunun için müşterilerimizin araçlarını mutlaka dezenfekte ediyoruz, bu ücretsiz hizmetimiz de oldukça talep görüyor. Sadece aracını dezenfekte ettirmek için gelenler dahi oluyor" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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