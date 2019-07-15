'Çalışanı herkes sever'

Mahalle aralarında yeşil nohut satarak hane gelirine destek olan 61 yaşındaki Hacı Gazi Kör, çalışarak zinde kaldığını söylüyor. Kör, ”Boş duranı, evde yatanı Allah sevmez. Çalışacaksın. Çalışırsan Allah da sever kul da” diyor.

Sokak sokak gezerek yeşil nohut satan 61 yaşındaki Hacı Gazi Kör, seyyar satıcılık yaparak hem ek gelir elde ediyor hem de zinde kalıyor. Haymana’dan gelen taze nohutları mahalle aralarında satan Kör, “Boş duranı, evde yatanı Allah sevmez. Çalışacaksın. Çalışanı Allah da sever, kul da sever. Hareketli olacaksın. Hiçbir şey bilmiyorsan spor yapacaksın” diyor.

YEŞİL NOHUT TAVSİYESİ

Seyyar satıcı Hacı Gazi Kör ailelere, çocuklara cips gibi zararlı ürünler yerine yeşil nohut yedirmelerini tavsiye etti. Emekli olmasına rağmen borçlarından dolayı seyyar satıcılık yaptığını belirten Kör, böylece ek gelir elde ederek hane bütçesine daha fazla katkı sağlıyor.

BOŞ DURMAYACAKSIN ÇALIŞACAKSIN

İş bulamadığından dolayı seyyar satıcılığa başlayan Kör, çareyi sokak sokak gezerek yeşil nohut satmakta buldu. “Boş duranı, evde yatanı Allah sevmez. Çalışacaksın. Bir adam çalışmayı sevmezse, sürekli evde oturursa, hasta da olur, üşengeç de olur” diyen Kör, “Çalışanı Allah da sever, kul da sever. Hareketli olacaksın. Çalışacaksın. Hiçbir şey bilmiyorsan spor yapacaksın” dedi.

BAĞI 2 LİRA

Bağını 2 liraya satan Kör, günde 50 ila 60 bağ arası satış yapıyor. Taze nohutları Haymana’dan aldığını söyleyen Kör, 3 bağı ise 5 liraya satıyor. Kör, “Bu taze nohutlar Haymana’dan hale geliyor. Bizde halden gidip alıyoruz. İlk aldığımızda daha büyük oluyor. Güneşin etkisi ile kurudukça küçülüyor ve gramajı düşüyor” dedi.

BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ YOK HERKES ALIYOR

Taze nohudu en çok kimlere satıyorsun? Sorusuna ise “Büyüğü küçüğü yok. Herkes alıyor. İnsanlar taze nohudu seviyor. Hem de tam mevsimi. İki hafta sonra mevsimi geçer. O zaman da alıç satarım. Mevsime göre hareket ediyorum” diyor. Çalışmadan duramadığını belirten Kör, aynı zamanda diğer boş zamanlarında hurda toplayarak ev hanesine destek olduğunu söyledi.

Yeşil Nohudun Faydaları :

Vücudu kuvvetlendirir, İştah açar, hazmı kolaylaştırır, Zihni dinlendirir. Beyin yorgunluğunu giderir, Anne sütunu artırıcı özelliği bulunmaktadır, Mideyi kuvvetlendirir. Bağırsakları yumuşatır, Cildi temizler ve saç köklerini kuvvetlendirir, İdrar sokturur ve idrar yolları enfeksiyonuna faydalıdır, Bitkisel proteinler, B vitamini, kalsiyum, demir ve fosfor içerir,

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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