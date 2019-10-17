Çalışkan muhtar yaptığı yardımlarla gönüllere dokunuyor

Kırklareli'nde 7 bin nüfuslu Bademlik Mahallesi'nin muhtarı Gürsel Yılmaz, bedensel engelliler ve ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Kırklareli Bademlik Mahallesi'nde dört dönemdir görev yapan 59 yaşındaki muhtar Gürsel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, elektrik direkleri ve ağaçlara astığı pet şişelerde, vatandaşların desteği ile mavi kapak topladı.

Biriktirdiği kapakları Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi'ne teslim eden Yılmaz, derneğin anlaşmalı olduğu fabrikadan temin edilen 5 tekerlekli sandalyeyi, bedensel engellilere bağışladı.

Yılmaz, mahallede topladığı geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği gelirle bazı ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyacını karşıladı, bazılarına da nakdi yardımda bulundu.

Mahallesinde "Muhtar Amca" diye hitap edilen Yılmaz'ın bu çalışmaları, vatandaşların gönlüne dokunuyor.

"Onlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor"

Yılmaz, mahalle sakinlerine en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Mahallede hemen hemen her direk ve ağaca mavi kapak toplamak için şişeler yerleştirdiğini anlatan Yılmaz, vatandaşların da desteği ile bugüne kadar 2,5 ton kapak topladığını ifade etti.

Kapakların karşılığında temin edilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engellilere bağışladığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Atıkları geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Diğer yandan da mavi kapak toplayarak engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gideriyorum. Bugüne kadar 2,5 ton mavi kapak topladım. Yaklaşık 15 senedir geri dönüşüm malzemesi topluyorum. Bunlardan aldığım parayla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek derler ya o misal, mahalle halkının ihtiyaçlarını gideriyorum. Vatandaşlar bu çalışmadan çok memnun. Onlara yardım edebilmek beni mutlu ediyor. Yıllardır güzel işler yaptığıma inanıyorum."