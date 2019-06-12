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Çalışkan personele çeyrek altın ödülü

Gölbaşı Belediye Başkan Ramazan Şimşek, ‘ayın personeli’ olarak belirlenen Cevdet Çolak’ı belediye meclis toplantısına davet ederek kendisine çeyrek altın hediye etti.
Çalışkan personele çeyrek altın ödülü

Gölbaşı halkının belediye hizmetlerinden en güzel şekilde yararlanabilmesi için personelin işini severek ve özveriyle yapması gerektiğine dikkat çeken Başkan Şimşek: “İlçemizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için göreve geldiğimiz kısa süre içinde personelimizi etkili ve verimli biçimde kullanabilme amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

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Bu çalışmalardan birisi olan ‘ayın personeli’ uygulamasıyla başarılı işçilerimizi ödüllendirerek, onları teşvik etmeyi ve performanslarını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşarak, ayın personeli olarak belirlenen Cevdet Çolak’ı meclis salonunda katılımcılara takdim ederek, kendisini tebrik etti ve başarısını çeyrek altınla ödüllendirdi.
 

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