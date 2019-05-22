Çalışma arkadaşlarıyla iftar yaptı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, birlikte çalıştığı belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlarıyla iftar yaptı.

İn Love Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programına CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran da katıldı.

Siyasetçiler kin ve nefret dilinden uzak durmalı

Dualarla başlayan iftar yemeğinde konuşma yapan Başkan Yaşar, “Ramazan ayının İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Ekonomik olarak, sosyal olarak, dış politika olarak sıkıntılarımız var. Bunları aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu aşmanın yolu siyasetçilerin kin ve nefret dilinden uzak durması, herkesin bu ülkenin eşit yurttaşı olduğunu kabul etmesi ve birliğimizi, beraberliğimizi daim etmekten geçiyor” dedi.

“Biz büyük bir aileyiz”

Daha yaşanabilir bir Yenimahalle için 10 senedir elinden geleni yaptığını da ifade eden Yaşar, “Beraber birçok hizmet yaptık. Yenimahalle’de 10 senedir görev yapıyorum. Yeni seçilen muhtarlarımız, meclis üyelerimiz var. Yeni atadığım birim müdürlerimiz var. Bugün hem birlikte iftar yapalım hem de yeni seçilen çalışma arkadaşlarımızı tanıma imkânı bulalım istedik. Yenimahalle’yi bir bütün olarak görüyorum. Kimsenin siyasi görüşüne, ırkına, mezhebine bakmadım. Bana oy verdi, vermedi ayırt etmedim. Biz Yenimahalle’yi beraber yönetiyoruz. Yenimahalle’de yaşayan 673 bin vatandaşımız bizim için eşit yurttaştır. Kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Ailemize hoş geldiniz” diye konuştu.

Yaşar, konuşmasının ardından yeni seçilen çalışma arkadaşlarını tek tek sahneye davet ederek tanıttı.