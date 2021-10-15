Çalışma Bakanı Bilgin, "Çalışma Mevzuatı Yenilenmeli"

TİSK’in kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek için düzenlediği ‘Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışma mevzuatımız çok eski olduğunu belirterek, yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla Ortak Paylaşım Forumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın video mesaj gönderdiği foruma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri ile bürokratlar katıldı.

“İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gönderdiği mesajda şunları kaydetti: "2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 olarak gerçekleşen büyüme oranları ve yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımızla, geçen yıl Forumda öngördüğümüz hedeflerin de ötesine geçtik. Salgın şartlarında ihtiyaç duyulan ve özel sektör temsilcilerimiz tarafından yoğun şekilde talep edilen uzaktan çalışma mevzuatımızı sizlerle istişare içinde hazırlayarak uygulamaya aldık. Asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi araçlarla istihdamı ve işçimizin emeğini koruduk. Asgari ücreti, paydaşların eşit olarak temsil edildiği asgari ücret komisyonunun kararları doğrultusunda, işçimizi enflasyona ezdirmeyecek şekilde belirledik. Toplu sözleşme süreçlerinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde, adaletten, emekten ve çözümden yana olduk.”

“MEVZUATI YENİLEMEMİZ LAZIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise “Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok. Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize beyaz bayrak ödülü vereceğiz” dedi.

“ZENGİN VE FAKİR DÜNYA ARASINDAKİ FARK GİDEREK ARTIYOR”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder da Kovid-19 salgınının tüm dünyada önemli bir sosyo-ekonomik krize neden olduğunu, dünyada eşit olmayan bir küresel toparlanmanın yaşandığını dile getirdi. Ryder, "Zengin ve fakir dünya arasındaki fark giderek artıyor. Bunu saklamayıp çözüme odaklanmalıyız. Salgın sürecinde dünyada harcanan her 10 doların 9'u zengin ülkelerce harcandı. Küresel tedarik zincirinde sıkıntılar var. Tedarik azalıyor. Bunlar da toparlanma sürecini engelleyen sıkıntılar ancak bunlar geçici sıkıntılar. Hepsi çözülebilir. Ekonominin tekrar eski hızına gelmesi gerekiyor. Bunun için küresel boyuttaki tedarik zinciri yeniden çalışır hale getirilmeli. Eğer biz küresel tedarik zincirinin daha iyi hale gelmesini istiyorsak bunun yapısal etkilerine de bakmamız lazım. Hepimiz şu an toparlanmayı hızlandırmak, daha kapsayıcı olmak ve küresel ekonomiyi daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

“23 AKSİYON ÖNERİMİZ VAR”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konuşmasında "Kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece devletimizin vergi geliri artar. Kurumsal şirketlerin üzerinde önemli vergi yükleri ve sorumluluklar var ama kayıtlı olmayan işletmelerde bunlar yok. Beyaz Bayrak uygulaması gibi kurumsal yerleri destekleyen teşviklerin daha fazla olmasını istiyoruz" sözlerini kaydetti.

“45 SENEDİR ASGARİ ÜCRETİ KONUŞUYORUZ”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşmasında şunları söyledi: "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız."

“BÜYÜK BİR POTANSİYELİMİZ VAR”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kayıtlı İşçi çalıştıran işverenlerimizle aramızda tam bir uyumun olduğu hususlardan bir tanesi kayıt dışı istihdamla mücadele. TİSK bu konuda bizim için çok ciddi bir partner. Kayıt dışı istihdamla mücadele, çalışanların vergi yükünün azaltılması konusunda aslında TİSK ile aynı şeyleri söylüyoruz" dedi. Ortak Paylaşım Forumu'nun da hedefleri doğrultusunda Konfederasyonun "Genel Sekreterlik" makamına bir kadını görevlendirdiklerinin altını çizen Arslan, 4 milyonun üzerinde kadın çalışandan 446 binin sendika üyesi olduğunu aktararak, "446 bin sendikalı kadın işçiden 200 bini Hak-İş üyesi kadınlar. Bizim büyük bir potansiyelimiz var. Önceki yıl yüzde 25 olan kadın üye oranımız yüzde 27'ye yükseldi. Biz bu konudaki çabalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Kadınları sadece istihdamda görmekten öte kadınlara farklı roller verilmesinin önünü açmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA