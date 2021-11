Çalışma Bakanlığı tavuk ürünleri alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale ile tonlarca tavuk butu, but pirzola, baget, buttan, but kuşbaşı, dönerlik, ciğer, göğüs eti, tavuk şiş, tavuk kanat satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihale ile tonlarca tavuk butu, but pirzola, baget, buttan, but kuşbaşı, dönerlik, ciğer, göğüs eti, tavuk şiş, tavuk kanat satın alacak.

İhale içeriği “Tavuk Kalçalı But 2.200 kg, Tavuk But Pirzola 2.800 kg, Tavuk Baget 2.700 kg, Tavuk Buttan Sarmalık 1.500 kg, Tavuk But Kuşbaşı 1.250 kg, Tavuk Dönerlik 2.000 kg, Tavuk Ciğer 50 kg, Tavuk Göğüs Eti 700 kg, Tavuk Şiş 1.600 kg, Tavuk Kanat 1.500 kg” olarak ilan edildi.

Çalışma Bakanlığı tavuk ürünleri alım ihalesi 14.12.2021 tarihinde Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

