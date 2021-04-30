  • BIST 1.400
  • Altın 469,729
  • Dolar 8,2513
  • Euro 9,9673
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alın terini emeğe dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak onların bugününü ve yarınını kucaklayıcı kanunlar ile çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz, işçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güçlü Türkiye diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken 2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bu günde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini katık eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Tüm işçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi30 Nisan 2021 Cuma 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum30 Nisan 2021 Cuma 14:08
  • İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama30 Nisan 2021 Cuma 14:00
  • Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" öncesi 2 günde 100 binden fazla araç geçti30 Nisan 2021 Cuma 13:59
  • 'Tam kapanma'nın ilk günü sakin başladı30 Nisan 2021 Cuma 13:59
  • Bakan Koca: 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum30 Nisan 2021 Cuma 13:09
  • Türkiye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin ziyaretçi ağırladı30 Nisan 2021 Cuma 13:03
  • Hakkarili aileler dağa kaçırılan evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı30 Nisan 2021 Cuma 13:00
  • Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için çalışma yürütüyoruz30 Nisan 2021 Cuma 12:52
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik30 Nisan 2021 Cuma 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti