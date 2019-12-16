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Çalışmalar 15'inci günde sürüyor

Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor.
Çalışmalar 15'inci günde sürüyor

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 

AVCILAR, DAĞCILAR VE KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu, arama-kurtarma personeli sayısının azaltıldığı ve hava destekli çalışmalara ara verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden detaylı arama çalışmaları başladı. AFAD ve jandarma koordinesinde yürütülen çalışmaya, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, avcılar, dağcılar ve Uludağ'ın dağ köylerindeki vatandaşlar da katılıyor. 

İZLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE DETAYLI ARAMA

Yaklaşık 200 kişilik ekip, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi ve yakınlarında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için halatlı istasyonlar kuruyor. Öte yandan termal kameralı drone ile de tarama yapılıyor. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.
 

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