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Çalışmalar ara vermeden devam ediyor

Çankırı Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 
Çalışmalar ara vermeden devam ediyor

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, pandemi sürecine rağmen şehrin birçok noktasında aynı anda farklı ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz, sıcak soğuk demeden hizmete devam ettiklerini belirtti. Esen, “Daha yaşanabilir, temiz ve güzel bir Çankırı için gayret ile çalışıyoruz.” dedi.

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Esentepe’nin Giriş Yolu Genişletiliyor
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi girişinden Esentepe Kültür Merkezine kadar olan 700 metrelik alanda mevcut yolu genişleterek 10 metreden 15 metreye çıkarttı. İki tarafına toplamda 1400 metre istinat duvarı yapılan yolun ikişer metre genişliğinde kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmalar kapsamında mevcut yolda bozulan kaplamalar sökülerek yerine sıcak asfalt dökülecek. 

Arızalara Hızlı Çözüm
Su ve Kanalizasyon ekipleri ise şehrin muhtelif alanlarında içme suyu ve kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızalarının giderilmesi ve parsel bağlantılarının yapılması için gece gündüz çalışıyor. 

Parklara ve Ağaçlara Bakım
Budama çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Eski Kastamonu Caddesi’nde devam ediyor. Şehir merkezindeki parklarda temizlik ve bakım çalışmalarını yürüten ekipler, hasar gören bank ve oyuncak grubu tamiratlarını sürdürüyor.

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