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Çalışmalar hızlandı

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile spor sahalarından millet kıraathanelerine, kafelerden dinlenme alanlarına kadar çok sayıda tesisin içerisinde bulunacağı Belören Millet Bahçesi’nin çalışmalarını hızlandırdı. 
Çalışmalar hızlandı

Sincan Belediyesi, yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıracak olan Belören Millet Bahçesi’ni ilçeye kazandırmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırılacak. 

Bir defa gidenin tekrar gitmek isteyeceği; yeşilin, sanat ve sporla buluştuğu, hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı bir alan olacak. Kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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208 bin m²’lik alana sahip olacak Millet Bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 m²’lik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek. Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak. 

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