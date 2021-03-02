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Çalışmalar resmen başladı

Etimesgut ve Sincan’ın trafik çilesine son verecek olan İstasyon Caddesi’nde çalışmalar resmen başladı. Caddeye alternatif yapılacak bulvar güzergahında bulunan binalar yıkılıyor. 
Çalışmalar resmen başladı

Etimesgut ve Sincan’ın trafik çilesini çözecek olan İstasyon Caddesi’ne ilk adım atıldı. Caddeye alternatif yapılacak yol güzergahında bulunan 6 binanın kamulaştırılmasından sonra yıkım işlemlerine başlanıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre kamulaştırılan binalardaki 69 hak sahibinden 53’ünün yakındaki yeni binalara taşındığı öğrenildi. 15 hak sahibine ise mahkemenin ödeme yapılması yönünde karar verdiği ve karara uyulduğu öğrenildi. 

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ASIL SORUN İSTASYONDA’YDI 
Yaklaşık toplamda 1 milyon aşkın nüfuslu Sincan ve Etimesgut’un trafik sorununu çözecek projelerden biri olan Türk Kızılayı Caddesi’ne iki köprülü kavşak çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve trafikte büyük ölçüde rahatlama sağlanmıştı. Ancak bölge halkı büyük sorunlardan bir tanesinin de İstasyon Caddesi’nden olduğunu belirtmişti. Bu kapsamda İstasyon Caddesi üzerinde çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ocak ayında ihale yapmıştı. 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşacak 5 km’lik yeni bulvar için yapılan ihale sonrası ilk adım kamulaştırılan 6 binanın yıkım çalışmalarıyla başladı. Bulvar güzergâhında bulunan binaların yıkımına başlanırken tek yön ve 3 şerit olarak yapılması planlanan bulvar tren yolunu ortada bırakarak İstasyon Caddesi’nin diğer yanından geçecek.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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