Çalışmalar sürüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından projelendirilen çalışmaların başladığı modern kapalı pazar alanı ve ticaret merkezinde yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, mimarisiyle göz kamaştıran ve kentin önemli alanlarından bir yere inşa edilen Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’nde hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanan, içerisinde mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. gibi bölümlerinin bulunduğu yapılar, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

Çalışmaların devam ettiği inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

‘‘İhtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz’’

İlçe halkının ihtiyaçlarına yanıt verecek projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Mimar Sinan Mahallesi Pazar Yeri ve Ticaret Merkezi inşaatımız devam ediyor. Belediye olarak ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. İnşallah ticaret merkezi ve modern kapalı pazar alanı tamamlandığından çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek" dedi.