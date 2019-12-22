Çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık görevlileri tarafından Sıfır Atık kapsamında yürütülen çalışmalar için tüm mahallelere geri dönüşebilen atıkların atılacağı mavi konteynerler konuldu.

Bu mavi konteynerlara çöp değil, geri dönüşebilen kağıt, karton, plastik, metal gibi ürünler atılarak çöp ayrıştırması yapılmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam’da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız.” dedi.

Başkan Acar ayrıca Sıfır Atık Projesinde çalışmaların titiz bir şekilde sürdürüldüğünü, mavi konteynerların konulmasının ardından vatandaşlarımızın duyarlılığının çok önemli olduğunu, özellikle geri dönüşebilen kağıt, karton, plastik, metal gibi atıkların mavi konteynerlara atılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.