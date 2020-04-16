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Çalışmalar sürüyor

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekli Mahallesi Aliler ve Karaelmas sokaklarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı.  
Çalışmalar sürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele çalışmalarımızın yanı sıra ilçemizdeki altyapı çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Asfaltlama ve yol tadilatı konusunda yoğun bir çalışma yürüten ekiplerimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak bölge bölge ilçemizi güzelleştirmeyi sürdürüyor” dedi. 

SOKAKLAR DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Asfalt serim çalışmasının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yürüten ekipler, ulaşımın daha elverişli hale gelmesini sağlayarak sokakları da estetik bir görünüme kavuşturdu. 
Keçiören Belediyesi olarak modern kent anlayışına uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Turgut Altınok, “Hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21. yüzyılın Türkiye’sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli. Göreve gelir gelmez altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı halkımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören’e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkâr olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

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“PROJELERİMİZ TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Başkan Altınok, Keçiören’i daha estetik bir görünüme kavuşturmak için 2020 yılında hayata geçirilecek olan projelerin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdıklarını da belirterek şöyle konuştu:
“Keçiören’i; çocuk, yaşlı, genç ve engelli vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayan bir ilçe haline getirdik. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kulemizin açılışını yapacağız. Cumhuriyet Kulemizde çocuklarımız ve gençlerimiz için uzay terası ve bilim merkezleri var. Belediye hizmet binamızın arkasında başlattığımız 400 araçlık otopark ve süs havuzu ile Türkiye`de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir.”

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