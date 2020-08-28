Çalışmalarda Sona Gelindi

Çankırı Belediyesi’nin TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi projesinin tamamlamasına ramak kaldı. 45 bin metrekarelik alana yapılan projenin %80’i tamamlandı.

Çankırı’nın yeni rekreasyon alanı olmaya aday TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi, Eylül ayı içerisinde kapılarını vatandaşa açmaya hazırlanıyor. Abdülhalik Renda Mahallesi’nde bulunan Devlet Demiryollarına ait eski Cer Atölyesi ve depolama alanını kapsayan bölgede Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda hızla yürütülen çalışmalar kapsamında; alanın giriş kısmı, engelli vatandaşlar için rampalar ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, içerisinde yürüyüş yolu, mini tren yolu, dinlence alanları, spor aletleri, kafeterya, kameriyeler ve konsept oturma alanları ile sergilenmek üzere tarihi lokomotif ve vagonların yer aldığı TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi’nin şehrin önemli noktalarından biri olmasını hedeflediklerini belirtti. Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi faaliyetlerinin ise projenin tamamlanması ile birlikte TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi alanında restore edilen hangar binasında devam edeceğini söyleyen Esen, belediyenin öz kaynaklarının kullanılarak mevcut kira yükünün de önemli ölçüde azaltılacağını ifade etti.