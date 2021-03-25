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Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

GAZİANTEP'te, çalıştığı marketin deposunda başına dayadığı tabancayı ateşleyen Ömer Tarık Ç. (19), yaşamına son verdi.
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Tarık Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Tarık Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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