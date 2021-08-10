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Cam Krizi Sürüyor

Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Keser, pandemide camın metre karesinin 65 TL’den 215 TL’ye çıktığını hatırlatarak, “Fiyatlarda fahiş artış var. Tedarik sorunu yaşıyoruz.
Cam Krizi Sürüyor

Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan Keser pandemi süresince yaşanan cam krizi hakkında gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Metre karesi 65 TL olan camın fiyatının 215 TL’ye yükseldiğini hatırlatan Keser, “Fiyatlarda fahiş artış var. Devlet müdahale etmeli. Esnaf zorda ve mağdur. Her geçen gün kan kaybediyoruz. Bazı firmalar bu fiyatlara rağmen defolu mal satıyor, esnafı zorda bırakıyor. Cam karaborsaya düştü” dedi.

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ESNAF ZORDA

Oda Başkanı Keser, pandemi ile birlikte cam krizinin tavan yaptığını hatırlatarak, bazı günlerde 1 metre kare bile cam bulamadıklarını vurguladı. Pandemi döneminde Şişecam’ın fabrikayı bakıma alması ve üretime ara vermesi ile birlikte, Düzce Cam’ın ise fiyatlarında yüksek artış yapması, esnafı zor durumda bıraktığını söyleyen Keser, sorunlarını şöyle anlattı:

ZAMLAR CANIMIZI YAKTI

“Ham madde fiyatlarındaki artış maalesef cama da yansıdı.  Şişecam fabrikası bakıma girdi, Düzce Cam ise camın metre kare fiyatına yüzde 73’e yakın zam yaptı. Bu süreçte Şişecam ise yüzde 27’lik bir zam yaptı. Bakıma girdiği için malı mecburen Düzce Cam’dan almak zorunda kaldık. O da canımızı çok yaktı. Birçok malı defolu çıktı. Müşterilerimize karşı mahcup olduk.”

65 TL’DEN 215 TL’YE ÇIKTI

 “Cam tedariki konusunda sıkıntılarımız halen devam ediyor. Metre karesi 65 TL olan camın metre kare fiyatı 215 TL’ye yükseldi. Alüminyum doğrama 19 TL’den 45 TL’ye yükseldi. Biz pahalı alınca mecburen müşteriye de pahalıya satmak zorunda kalıyoruz. Esnafın mağduriyeti büyük. Esnaf müşteri ile anlaşma yapıyor, mal gelene kadar fiyat değişiyor. Bu durumda da esnaf ile müşteri arasına sıkıntı yaşanıyor.”

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KARABORSAYA DÜŞTÜ

Camın karaborsaya düştüğünü hatırlatan Keser, “Şu an ince cam da tedarik sorunumuz yok ama kalın ve renkli camda tedarik sıkıntımız var. Fahiş fiyatlarda satış yapan kişiler var. Renkli ve kalın cam bulamıyoruz. Bulduklarımızda karaborsada yüksek fiyatta, devletten çözüm bekliyoruz.”

“KAN KAYBEDİYORUZ”

“30’a yakın üyemiz kepenk kapattı. Cam inşaat sektörünün olmazsa olmazlarındandır. Akıllı binalar komple camdan yapılır vaziyete geldi. Biz fiyatlara devlet tarafından müdahale edilmesini istiyoruz. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, fiyatların aşırı artmasına neden oluyor. Fiyat artışları böyle giderse cam sektörü büyük darbe alır. Kan kaybediyoruz, kan kaybımız her geçen gün de artıyor.”

“ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Eleman sıkıntısı da yaşadıklarını hatırlatan Keser, zorunlu okul dayatmasının çıraklık sistemini bitirdiğini söyledi. “Üyelerimizin yüzde 90’ı yanında Suriyeli çalıştırıyor” diyen Keser, “Eleman bulamıyoruz. Zorunlu okul dayatması çırak yetişmemesine neden oluyor. Yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Açığı Suriyeli vatandaşlarla kapatıyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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