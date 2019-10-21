Cam üfleme sanatı şaşkınlık ve ilgiyle izleniyor

Cam üfleme sanatçısı Mehmet Emin Gelir birçok vatandaşın camın şekil alan bir madde olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Bazı vatandaşlar cama şekil verdiğimi görünce çok şaşırıyorlar ve ilgiyle izliyorlar” dedi.

Cam üfleme sanatçısı Mehmet Emin Gelir mesleğinin detaylarını gazetemize anlattı. 30 yıldır bu mesleği icra eden Gelir, birçok vatandaşın camın şekil alan bir madde olduğunu bilmediğini, kendisini cama şekil verirken gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi. Gelir, “Bazı vatandaşlar cama şekil verdiğimi görünce çok şaşırıyorlar. Camın şekil aldığını dahi bilmiyorlar” dedi.

HERKES YAPABİLİR

Aslen Muşlu olan ve küçük yaşta bir atölyeye girerek cam sanatını çıraklıktan öğrenen Gelir, 30 yıldır bu sanatı icra ettiğine dikkat çekti. Cam üfleme sanatı nın zor olduğunu, sabır ve emek gerektirdiğine işaret eden Gelir, “Herkes bu işi yapabilir mi diye soruyorlar. Bence yapabilir. Ama emek vermek gerekir. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Bu işi sevmek lazım. Üzerine düşmek lazım” diye konuştu.

YÜZLERCE ÜRÜN YAPILABİLİYOR

Kolye uçları, küpe, bileklik, nal, semazen vb. tarzı birçok şeyi yapabilen Gelir, “Aklınıza camdan yapılabilecek ne geliyorsa onu yapabilirim. Cam üflemede yapılacak obje sayısı çoktur. Yüzlerce çeşit ürün vardır. Cam 800 ila 1000 derecede şekil alır. Püf noktalarını bilirseniz yapamayacağınız ürün yoktur” diye konuştu.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ BİTTİ

Günümüzde eskisi gibi usta-çırak ilişkisi olmadığını da kaydeden Gelir, “Şu anda ülkemizde usta-çırak ilişkisi yok. Bu durum çok kötü. Herkes hazıra alışmış durumda. Gidişat iyi değil. Temennimiz iyi olması durumunda. İnşallah iyi olur. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu işi yapanlar olsa da sayıları iki elin parmağını geçmiyor. Böylesine güzel bir sanatı temsil eden kişilerin azalması üzücü bir durum” dedi.

ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTERİM

İnsanların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Gelir, cam üfleme yaparken insanların ilgi ve beğeniyle izlemesinden büyük keyif aldığını söylüyor. “Benden ilgililer talepte bulunduğu takdirde, öğrenci yetiştirmek isterim” diyerek de yetkililere gazetemize aracılığıyla mesaj gönderen Gelir, “Bildiklerimi yeni nesle aktarırım. Böylece bu meslek ayakta durmuş olur” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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