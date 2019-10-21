  • BIST 97.324
  • Altın 279,561
  • Dolar 5,8459
  • Euro 6,5153
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 13 °C
»

Cam üfleme sanatı şaşkınlık ve ilgiyle izleniyor

Cam üfleme sanatçısı Mehmet Emin Gelir birçok vatandaşın camın şekil alan bir madde olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Bazı vatandaşlar cama şekil verdiğimi görünce çok şaşırıyorlar ve ilgiyle izliyorlar” dedi.
Cam üfleme sanatı şaşkınlık ve ilgiyle izleniyor

Cam üfleme sanatçısı Mehmet Emin Gelir mesleğinin detaylarını gazetemize anlattı. 30 yıldır bu mesleği icra eden Gelir, birçok vatandaşın camın şekil alan bir madde olduğunu bilmediğini, kendisini cama şekil verirken gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi. Gelir, “Bazı vatandaşlar cama şekil verdiğimi görünce çok şaşırıyorlar. Camın şekil aldığını dahi bilmiyorlar” dedi.

HERKES YAPABİLİR

Aslen Muşlu olan ve küçük yaşta bir atölyeye girerek cam sanatını çıraklıktan öğrenen Gelir, 30 yıldır bu sanatı icra ettiğine dikkat çekti. Cam üfleme sanatının zor olduğunu, sabır ve emek gerektirdiğine işaret eden Gelir, “Herkes bu işi yapabilir mi diye soruyorlar. Bence yapabilir. Ama emek vermek gerekir. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Bu işi sevmek lazım. Üzerine düşmek lazım” diye konuştu.

cam-ufleme-sanatcisi-mehmet-emin-gelir,-cam-ufleme-sanati,,,.jpg

YÜZLERCE ÜRÜN YAPILABİLİYOR

Kolye uçları, küpe, bileklik, nal, semazen vb. tarzı birçok şeyi yapabilen Gelir, “Aklınıza camdan yapılabilecek ne geliyorsa onu yapabilirim. Cam üflemede yapılacak obje sayısı çoktur. Yüzlerce çeşit ürün vardır. Cam 800 ila 1000 derecede şekil alır. Püf noktalarını bilirseniz yapamayacağınız ürün yoktur”  diye konuştu.

cam-ufleme-sanatcisi-mehmet-emin-gelir,-cam-ufleme-sanati,,,,,,.jpg

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ BİTTİ

Günümüzde eskisi gibi usta-çırak ilişkisi olmadığını da kaydeden Gelir, “Şu anda ülkemizde usta-çırak ilişkisi yok. Bu durum çok kötü. Herkes hazıra alışmış durumda. Gidişat iyi değil. Temennimiz iyi olması durumunda. İnşallah iyi olur. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu işi yapanlar olsa da sayıları iki elin parmağını geçmiyor. Böylesine güzel bir sanatı temsil eden kişilerin azalması üzücü bir durum” dedi.

cam-ufleme-sanatcisi-mehmet-emin-gelir,-cam-ufleme-sanati,,,,.jpg

ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTERİM

İnsanların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Gelir, cam üfleme yaparken insanların ilgi ve beğeniyle izlemesinden büyük keyif aldığını söylüyor. “Benden ilgililer talepte bulunduğu takdirde, öğrenci yetiştirmek isterim” diyerek de yetkililere gazetemize aracılığıyla mesaj gönderen Gelir, “Bildiklerimi yeni nesle aktarırım. Böylece bu meslek ayakta durmuş olur” diyerek sözlerini noktaladı.

cam-ufleme-sanatcisi-mehmet-emin-gelir,-cam-ufleme-sanati,,,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Geçimde de yanlarındayız21 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • 7. Erzurum Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı19 Ekim 2019 Cumartesi 00:25
  • Narko rehber: Benim çocuğum yapmaz demeyin!19 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doğa yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çekti19 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız: Başkent’in ihracatını artıracağız18 Ekim 2019 Cuma 00:30
  • Pursaklar Kent Konseyi Başkanı Musa Kazım Arıcan güven tazeledi18 Ekim 2019 Cuma 00:25
  • Pursaklar Saray İlkokulu'nun ek bina yoluna asfalt serimi başladı18 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Semercilik mesleğini gençlere tanıtıyor18 Ekim 2019 Cuma 00:15
  • Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın toprağa verildi18 Ekim 2019 Cuma 00:10
  • Ankara Kızılay Karanfil Sokak yenileniyor17 Ekim 2019 Perşembe 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti