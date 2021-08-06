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Camdan değil candan eğitim için aşı olun

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ), eylül ayında başlayacak akademik yıl için hazırlıklar sürüyor.
Camdan değil candan eğitim için aşı olun

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi; 12 fakülte, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ve 24 bin öğrencisiyle yeni döneme hazırlanırken, 5 Ağustos'ta başlayan tercihlerle 4 bin 700 öğrenci kaydı hedefleniyor. Eylül ayında başlayacak akademik yılda yüz yüze eğitim öğrenim yapılması beklenirken, Rektör Prof. Dr. Akın Levent de öğrencilerden aşı olmalarını istedi.

Prof. Dr. Levent, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan pandemiye dikkat çekerek, "Eğitim- öğretim 1,5 dönemdir uzaktan cereyan etti. 2021-2022 akademik dönemi artık yüz yüze olacak. Şimdiye kadar camdan olan akademik yıl, bundan sonra candan olacak, diye bekliyoruz. Biz öğrencilerimizin sağlığını her şeyden önce tutuyoruz. O yüzden öğrencilerimizin bu döneme hazırlıklı gelmelerini istiyoruz. Aşı, biliyorsunuz, koronavirüs pandemisinin argümanlarından biri. Tabi ki maske, mesafe, hijyen gibi konular bizim için çok önemli ama aşı son derece önemli hale geldi. O yüzden öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili öğrenciler, lütfen 2021-2022 akademik döneminin başladığı eylül ayına hazırlıklı, aşılı olarak girelim. Aşımızı yaptıralım. Arkadaşlarımıza, çevremize dolayısıyla kendimize zarar vermeyelim. Pandeminin bir an evvel bitmesine aşı yoluyla katkıda bulunalım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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