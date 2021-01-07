Camekanlar kura çekilişiyle engelli vatandaşlara teslim edilecek

150 simit camekanı 12 Ocak’ta noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle engelli vatandaşlara teslim edilecek. Ankara Zabıtası koordinasyonunda 8 Ocak’a kadar devam edecek başvurulara engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan vatandaşların zor gününde yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk biliciyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları sosyal hayatın içine dahil etmek ve ekonomik yönden destek olmak için bu yıl 150 simit camekanı vererek ekmek teknesi kazandıracak.

ENGELLİ DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli vatandaşlar simit camekanları için yoğun ilgi gösteriyor.

Bugüne kadar 470 kişinin başvurduğu simit camekanları için engelli vatandaşlar 8 Ocak 2021 saat 16.00’a kadar gerekli evraklarla birlikte Altınpark ANFA’ya gelerek başvuruda bulunabilecek.

Engelli dostu projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile 150 simit camekanını engelli vatandaşlara teslim edecek.

ORTAK AKILLA ENGELLER AŞILIYOR

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile simit camekanlarına kavuşacak olan engelli vatandaşlar, simit camekanlarını sadece kendisi ya da engel durumuna göre birinci derece yakını işletebilecek.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelsiz bir Ankara inşa etmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şöyle konuştu:

“Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Ankara yolunda adım atarak bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamaktan ve ticari hayata entegre etmekten başka bir düşüncemiz yok. Bu konu geçmişte çok fazla istismar edilmiş. Bunu önleyecek tedbirler aldık. Simit camekanı engelli vatandaşın kendisi veya birinci derece yakını tarafından işletilebilecek. Tamamen zabıta gözetiminde onları çeşitli çıkar gruplarından koruyarak, hijyen, temizlik ve düzen konusunda da her türlü tedbiri alacağız. Projenin amacına ulaşması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Ankaralıları da engelli simit camekanına sahip vatandaşlarımızdan simit almaya ve engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Toplumun her kesiminin fikrini alan ve ortak akıl ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, simit camekanlarına başvuru alım işlemlerini Engelliler Konfederasyonu, Simitçiler Odası ve Ankara Halk Ekmek iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor.

Simit camekanları başvuru komisyonunda görev alan Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Keçeci, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de ilk defa katılıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın seçim döneminde söylediği ve ondan sonra diğer politikalarında da etkili olan Ankara’da yapılacak olan toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının fikrine danışacağız sözünün ardından Zabıta Daire Başkanımız bizi de davet etti. Buraya gelen vatandaşlar bizlere olumlu tepkiler veriyorlar. Engelli bireyler iş konusunda çok sıkıntı yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Engellilerin her alanda kendilerini var edebilmesi çok önemli.”

SİMİT CAMEKANLARI CAN SİMİDİ OLACAK

Engellilerin istihdamına katkı sağlamak için verilecek olan 150 adet simit camekanı engelli vatandaşlara ve ailelerine can simidi olacak.

Evlerine gelir sağlamanın umuduyla başvuru yapan engelli vatandaşlar ve aileleri ise çok heyecanlı:

-Ali Demir: “Engelli bir evladım var, onun adına başvuruyorum. Pandemi döneminde bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun, onların sayesinde çocuğumuz ve bizim için bir ekmek kapısı olacak.”

-Aşin Bayraktar “Bedensel güç istemeyen bir iş olmadığı için çok memnunum. Bizlere inşallah ekmek kapısı olacak. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.”

-Necla Abay: “İnşallah bize bir umut kapısı, ekmek kapısı olacak. Çocuklarımı sevindirmek için başvurdum. Evime huzur getirmesini diliyorum. İnşallah herkese böyle bir şey nasip olur.”

-Yaprak Gamsız: “Büyükşehir Belediyemizin bize çalışma imkanı sunmasından dolayı çok mutluyum. Eve bağlı kalmak güzel bir şey değil. Bu işi alırsam benim için çok iyi olacak. Uğur ve şans getirmesini diliyorum.”