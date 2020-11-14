  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebeği bulan imam konuştu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebeği bulan İmam Şener Seyhun, "İnsan nasıl bırakabilir bir çocuğu. Kimi insanlar çocuk yapmak için milyarlar harcıyorlar. Kimi de çocuğunu cami bahçesine, çöpe bırakıyor" dedi.
Cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebeği bulan imam konuştu

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nin İmamı Şener Seyhun, sabah namazı için geldiğinde, avluya bırakılan erkek bebeği buldu. İmamın ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürdü. Bebek, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeği terk eden kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Bebeğin annesinin belirlenmesi için de hastane kayıtları incelemeye alındı. Bebeğin, sağlık kontrollerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınacağı öğrenildi.

İmam Şener Seyhun, "Sabah namazı için geldim. Cami bahçesinde bir çanta gördüm. Çantaya baktığımda, havluya sarılı bebek gördüm, üç günlük bir çocuk. Çanta hareket edince, çocuğun canlı olduğunu fark ettim. Bebeği cami içerisine aldıktan sonra polisi aradım" dedi.

İmam Seyhun, "İyice sarmışlar. Hem kundak yapmışlar hem de üşümesin diye havluya sarmışlar. Sabah namazına az vakit kala, koyduklarını tahmin ediyorum. Gece bıraksalardı, bebek soğuktan donabilirdi. Köpek falan da ısırabilirdi. Hoca gelince görür, diye düşündüklerini tahmin ediyorum. İnsan nasıl bırakabilir bir çocuğu. Kimi insanlar çocuk yapmak için milyarlar harcıyorlar kimisi de çocuğunu getirip, cami bahçesine, çöpe bırakıyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 13:18
  • Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 13:05
  • Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı14 Kasım 2020 Cumartesi 12:21
  • HDP önündeki eylemde 439'uncu gün14 Kasım 2020 Cumartesi 12:08
  • MSB'den Azerbaycan'a özel video14 Kasım 2020 Cumartesi 12:07
  • Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında14 Kasım 2020 Cumartesi 11:40
  • Dışişleri: Ahıska Türklerine gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz14 Kasım 2020 Cumartesi 11:39
  • 'Erken uyarı' ve 'yapı sağlığı izleme' sistemleriyle afet risklerinin azaltılması hedefleniyor14 Kasım 2020 Cumartesi 11:38
  • Ergene Havzası'nı kirlilikten kurtaracak projede arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edildi14 Kasım 2020 Cumartesi 10:49
  • Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti