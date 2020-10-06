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Cami bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Burak Işık (31), cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, sapladığı bıçağı Işık’ın sırtında bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Cami bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nin bahçesinde kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Burak Işık olduğu belirlenen kişinin, öldüğü saptandı. Katil zanlısının Işık'ın sırtına sapladığı bıçağı da bıraktığı belirlendi. 

Cumhuriyet savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Burak Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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