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Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi korunuyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Cami'nin duvarına, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlı askerlerin attığı ve patlamayan top mermisi, 98 yıldır aynı yerde, ilk günkü gibi korunuyor.
Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi korunuyor

İlçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde 1922 yılında Yunan işgal kuvvetlerinin ilçeye attığı top mermilerinden biri Çarşı Cami'nin duvarına isabet etti. 8 Eylül 1922 tarihinde cuma namazı kılındığı sırada atılan top mermisi, kalınlığı 1 metre olan duvara saplanıp, patlamadı. Yöre halkının mucize olarak nitelendirdiği cami duvarındaki top mermisi koruma altına alındı. Caminin ikinci katına isabet eden top mermisinin üstüne olayın nasıl olduğunu anlatan yazı asıldı. Mahalle sakinleri cami duvarında mermi olduğunu duyan pek çok kişinin, camiyi ziyaret ettiğini anlattı.

Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Azası, evli ve 2 çocuk babası Sinan Davutoğlu (37), o günlere şahit olan kişilerin aktardığı hikayeleri anlattı.

'PATLAMADAN BURADA ÖYLECE KALDI'

Caminin 1901 yılında yapıldığını kaydeden Davutoğlu, "Kurtuluş Savaşı sırasında Mütevelli Mahallesi'ne yerleşen Yunan işgal kuvvetleri bulunuyormuş. Bunlar Mütevelli Mahallesi'ndeki Cibilli Tepesi'nden 8 Eylül 1922 günü bizim bulunduğumuz Hacırahmanlı Mahallesi'ne taarruza geçmiş. Oradan atılan top mermilerinden birisi camimize isabet etmiş. Allah'ın takdiri ki patlamadan burada böylece kalmış. İlgili kişiler buradaki bombanın içindeki barutu boşaltmış. Bizde mahalleli olarak bunu top mermisini burada koruyoruz. Buraya hususi bu top mermisini görmeye gelenler var. Top mermisi ayrıca mahallemizin adının duyulmasına da vesile oluyor. Mahalleye gelip, cami duvarına saplanan top mermisini görenler çok şaşırıyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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