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Cami inşaatı çöktü

Gaziantep'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı.
Cami inşaatı çöktü

Saat 15.00’de Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Bu sırada ölçü almak için inşaata giren mühendis Korkut Küçükcan enkazın altında kaldı. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekip sevk edildi. Ekipler ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, enkaz altında kalan Küçükcan’ı aramak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaya rağmen Küçükcan’a henüz ulaşılamazken, caminin içerisinde bulunan iskele parçaları iş makineleriyle temizleniyor.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak cami inşaatına gelen Korkut Küçükcan’ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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