Cami inşasına destek için başladığı ekmek yapımı gelir kapısı oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oturan 56 yaşındaki Perihan Yaşar, mahallelerindeki caminin inşasına destek amacıyla başladığı köy ekmeği yapıp satma işini daha sonra da sürdürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Yaşar, mahalle sakinleriyle imece usulü başladığı köy ekmeği yapıp satma işine, caminin tamamlanmasından sonra da devam etti.

Evinin önüne fırın yaptıran Yaşar, kayınvalidesinin tarifine göre ekşi mayalı, ayranlı köy ekmeği pişirmeye başladı.

Başlarda kendisi ve komşularının ekmek ihtiyacı kadar üretim yapan Yaşar, çevreden de talep gelmesi üzerine sayıyı artırdı. Yaşar, haftada iki veya üç kez yaktığı odun fırınında yaptığı köy ekmeklerinin tanesini 3 liradan satıyor.

"Lezzeti çok beğeniliyor"

Yaşar, AA muhabirine, köy ekmeğinin özünün ekşi maya ve torba yoğurdu suyu olduğunu söyledi.

Odun ateşiyle pişen ekmeklerin çok lezzetli olduğunu anlatan Yaşar, "Köy kızıyım. Çocukluğumdan bu yana köyde ekmek yaparız. Köyde 'kapama' dediğimiz ekmek yapılırdı. Buraya gelin gelince bazlama ve köy somunu yapmaya başladık. Somun dediğimiz köy ekmeğini yapmayı kayınvalidemden öğrendim." dedi.

Caminin yapımına destek için imece usulü çalışırken ekmek yapma becerisinin de arttığını anlatan Yaşar, "Caminin yapımı bittikten sonra oğlum üniversiteye başladı. Onun okul parasını çıkarabilmek için ekmek yapıp satmaya karar verdim. Önceleri komşunun fırınında yapıyordum. Daha sonra çocukların destekleriyle bahçeye fırın yaptık. Şimdi siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum." diye konuştu.

Yaşar, ekmek yapmak için hazırlıklara bir gün öncesinden başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akşamdan fırını yakarak ısıtıyorum. Saat 05.00 gibi kalkarak hamuru hazırlıyorum. Hamurunu yoğurduktan sonra 2 saat mayalanması için bekletiyorum. Ondan sonra fırını yeniden yakıp ısınmasını bekliyorum. Daha sonra ekmekleri fırına sürüyorum. Ekşi mayayla yaptığım için tadı da normal fırınlarda satılan ekmeklerden farklı. Çok yorucu bir iş ama küçüklükten alışkın olduğum için zor gelmiyor. Komşularım da ekmeklerini, tadı farklı olduğu ve bayatlamadığı için benden alıyor. Lezzeti çok beğeniliyor."

Annesinin yaptığı ekmekleri isteyenlerin evine de götüren Gökhan Yaşar ise genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerin ekmeklerinden talep ettiğini belirtti.

Halil Uçar da çocukluğunda yediği köy ekmeğini bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Şehirde yaşamaya başlayınca köy ekmeği yiyemez olduk. Perihan Hanım'ın yaptığını duyunca ekmeklerimizi buradan almaya başladık." diye konuştu.

Mevlüt İyisoy, Keçiören'den ekmek almak için Çubuk'a geldiğini anlatarak, "Ekmeğinin, turşusunun meşhur olduğunu bildiğimiz için buraya geliyorum. Eski köylü olduğumuz için köy ekmeğini canımız çekiyor. Çok memnunuz, herkese tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.