"Camiler de depreme hazır hale getirilsin"

Türk Diyanet Vakıf-Sen, camilerin de depreme hazır hale getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Ünal, geçtiğimiz günlerde Elazığ’da meydana gelen depremi hatırlatarak; camilerin, Kur’an kurslarının ve Diyanete bağlı eğitim merkezlerinin de kontrol edilerek depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Ünal, “Bu mekânlarda toplu halde ibadet ediliyor. Olası bir deprem anında can kaybını önlemek için bu mekânlarda aynı okullarda olduğu gibi kontrol edilmeli, depreme dayanıklı hale getirilmeli. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir yazı yazarak talepte bulunduk” dedi.

BİRLİKTELİK TAKDİRE ŞAYAN

Ünal, geçtiğimiz günlerde Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ünal, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem bölgesinde görev yapan tüm kamu görevlilerine ve özel olarak gidip hizmet eden vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Burada belirtmek istediğimiz önemli bir husus var.”

VATANDAŞLARIMIZ CAMİLERİMİZE SIĞINDI

“O gün Diyanet İşleri Başkanımız bir açıklama yaptı. ‘Evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir’ dedi. Din görevlisi arkadaşlarımız da sağ olsunlar bunu önceden ilan etmişlerdi. Medyada da geniş yer buldu. Vatandaşlarımız camilerimize sığındı. Askeriye kendi misafirhanelerini açtı, Devlet Demir Yolları vagonları açtı, Milli Eğitim Bakanlığı okulları açtı. Bu milletin birlikteliği dayanışması takdire şayandır. Kriz durumunda birlik ve beraberliğimiz adeta tüm toplumlara örnek olacak seviyelerde oluyor.”

TALEPTE BULUNDUK

“Burada şu husus akla geldi. Depremde hasar gören binalar yıkılmaya başlandı. Bunların arasında cami de bulunuyor. Elazığ Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan Çatalçeşme Cami depremden dolayı ağır hasar aldı ve kontrollü bir şekilde yıkım çalışması yapıldı. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir yazı yazarak camilerin depreme hazır hale getirilmesi için talepte bulunduk. İlgili kurumlarla Türkiye’deki bütün camiler -tabi burada öncelik fay hatlarının üzerinde olan bölgeler olmalı- kontrol edilsin istiyoruz” dedi.

CAMİLER, KUR’AN KURSLARI, EĞİTİM MERKEZLERİ

Birçok toplanma alanında yapılaşma mevcut olduğunu, vatandaşların bu gibi durumlarda mecburen camilere sığındığını hatırlatan Ünal, “Bu yüzden camileri de kontrol ettirmek gerekiyor. Bu konuyu önemsiyoruz, takipçisiyiz. Camilerin, Kur’an kurslarının, Diyanete bağlı eğitim merkezlerinin kontrol edilmesi lazım. Çünkü bu mekânlarda toplu halde ibadet ediliyor.”

TOPLU HALDE İBADET EDİLİYOR

“İstanbul’da okullar kontrol edildi, birçoğu testten geçti ama camilere bakılmadı. Camilere özellikle Cuma günleri insanlarımız dolup taşıyor. Buraların da kontrol edilerek bir sıkıntı var ise giderilmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belki böyle bir çalışması vardır. Belki onlar düşünmüşlerdir ama biz bir sivil toplum örgütü olarak bir farkındalık oluşsun diye böyle bir talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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