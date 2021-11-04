  • BIST 1.575,670
  • Altın 558,58
  • Dolar 9,6895
  • Euro 11,2124
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Camiler Dezenfekte Ediliyor

Sincan Belediyesi vatandaşların temiz ve ferah ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için cami temizliği ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.
Camiler Dezenfekte Ediliyor

Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapması için çalışma yürüten Sincan Belediyesi ekipleri ilçedeki tüm camileri dip köşe temizliyor.

Belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan temizlik çalışmasında camilerin halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırılıyor, tüm yüzeyler pırıl pırıl yapılıyor.  Yapılan temizliklerle vatandaşlar temiz bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet ediyor. 

Belediye ekipleri camilerde temizlik yaptıktan sonra dezenfekte etmeyi de ihmal etmiyor. Camilerde bulunan halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerler dezenfekte ediliyor, virüs ve mikroplardan arındırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üreten Kadınlar Satışlardan Memnun05 Kasım 2021 Cuma 00:11
  • Dar Gelirliye Kömür Yardımı05 Kasım 2021 Cuma 00:10
  • Başkan Oğuz Liselilerle Bir Araya Geldi05 Kasım 2021 Cuma 00:09
  • Asfalt Seferberliği05 Kasım 2021 Cuma 00:08
  • İtfaiyeden Baca Temizliği Uyarısı05 Kasım 2021 Cuma 00:07
  • Uyum Öğrencilerinden Testi Kebabı05 Kasım 2021 Cuma 00:06
  • Hoş Geldin Bebek Projesi Yüzleri Güldürüyor05 Kasım 2021 Cuma 00:05
  • Müzeye 2 Ayda 150 Bin Ziyaretçi05 Kasım 2021 Cuma 00:04
  • Gençlik Merkezi Açılıyor05 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Başkan Yaşar Öğrencilerle Buluştu04 Kasım 2021 Perşembe 00:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti