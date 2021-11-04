Camiler Dezenfekte Ediliyor

Sincan Belediyesi vatandaşların temiz ve ferah ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için cami temizliği ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapması için çalışma yürüten Sincan Belediyesi ekipleri ilçedeki tüm camileri dip köşe temizliyor.

Belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan temizlik çalışmasında camilerin halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırılıyor, tüm yüzeyler pırıl pırıl yapılıyor. Yapılan temizliklerle vatandaşlar temiz bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet ediyor.

Belediye ekipleri camilerde temizlik yaptıktan sonra dezenfekte etmeyi de ihmal etmiyor. Camilerde bulunan halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerler dezenfekte ediliyor, virüs ve mikroplardan arındırılıyor.