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Camiler ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ve o tarih!

Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre din hizmetleri nasıl devam edecek? Camiler ve Kur’an kursları ne zaman açılacak? Umre ve Hac yolculukları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.
Camiler ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ve o tarih!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mayıs günü açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimini açıkladı! Peki takvime göre Normalleşme takvimine göre camiler ne zaman açılacak?Kur’an kursları ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ile birlikte Umre ve Hac yapılabilecek mi? Umre ve Hac yolculukları ne zaman yapılacak?

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Camiler ne zaman açılacak?

12 HAZİRANDA CAMİLER AÇILACAK

12 Haziran'da Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınmaya başlanacak. Aynı tarihte vakit namazları da fiziki mesafe korunmak, maske kullanmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanacak ve vaaz-irşat hizmetleri de başlayacak. 

24 Ağustos’ta Kur’an kursları açılacak. 30 Eylül’de fiziki mekanları yeterli olan kursların bire bir eğitim yapmak suretiyle Ekim’de eğitime başlayacak şekilde hazırlıkları yapılacak.

Normalleşme takvimi ile birlikte Umre ve Hac yapılabilecek mi? Umre ve Hac yolculukları ne zaman yapılacak?

27 Mayıs’da Hac yolcularının eğitimi başlayacak. Suudi Arabistan’daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacak.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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