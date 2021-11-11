  • BIST 1.625,060
  • Altın 592,55
  • Dolar 9,8871
  • Euro 11,3479
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Camiler Pırıl Pırıl 

Camiler her cuma namazı öncesinde dezenfekte ediliyor
Camiler Pırıl Pırıl 

Kahramankazan Belediyesi, her cuma namazı öncesinde ilçe genelindeki 72 cami ve mescidi dezenfekte edip, temizleyerek cemaat için hazır hale getiriyor.

temizlik-2.jpg

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri düzenli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarını her cuma namazı öncesinde de sürdürüyor. Cami ve mescitleri temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de ediyor. Ekipler bu kapsamda ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak buraları cuma namazı öncesinde cemaat için hazır hale getiriyor.

temizlik-3.jpg

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiği cuma namazlarını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak cuma namazları öncesinde camilerimizi cemaatimiz için hazır hale getiriyor” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçe Terminali İnşa Ediliyor12 Kasım 2021 Cuma 00:02
  • Kale değer kazanacak12 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Sevimli Dostlar Yeteneklerini Sergiliyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:08
  • Yollar kışa hazırlanıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:07
  • Pursaklar’da Pazarlar Güvenli11 Kasım 2021 Perşembe 00:06
  • Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:05
  • Kahramankazan zabıtasında temiz çevre teyakkuzu11 Kasım 2021 Perşembe 00:04
  • 10 Kasım Hatıra Ormanı Açıldı11 Kasım 2021 Perşembe 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Arsaları Satışa Çıkarıyor11 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • Atatürk için tek yürek 11 Kasım 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti