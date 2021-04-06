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Camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Altındağ'da camiler Ramazan ayına pırıl pırıl girecek. Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı.
Camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, camileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pırıl pırıl yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı "Camilerimize gösterdiğimiz özeni içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle daha da artırmıştık. Şimdi ise Ramazan ayının gelmesi nedeniyle daha da detaylandırdık. Camilerimizin Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde ibadete açık olabilmesi ve halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. 

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PIRIL PIRIL YAPILIYOR
Başkan Balcı camilerde gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
“Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan ayına sayılı günler kala, daha da detaylandırdık ve yoğunlaştırdık. Camilerimizin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırarak, camilerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizliyoruz.  Cami girişini ve camları siliyoruz. Temizlikten sonra ise camiler koronavirüse karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz çok titiz çalışıyor, ne gerekiyorsa yapıyoruz.”
 

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