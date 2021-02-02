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Camilerde, ara sokaklarda, caddelerde, parklarda dip köşe temizlik

Başkent’in tek kadın ilçe belediye başkanı Hilal Ayık’ın yönetimindeki Akyurt Belediyesi temizlik çalışmalarını ilçede aralıksız yürütüyor.
Camilerde, ara sokaklarda, caddelerde, parklarda dip köşe temizlik

Başkent’in tek kadın ilçe belediye başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal ayık temizlik ve hijyen çalışmalarına ilçede büyük önem veriyor. Başkan Ayık, ekiplerin çalışmalarını sık sık kontrol ediyor ve sosyal medya hesaplarından vatandaşı bilgilendiriyor. İçerisinden geçtiğimiz salgın döneminde hijyen çalışmaları toplum sağlığı açısından büyük önem arz ederken ara sokaklar, caddeler, parklar, camiler ve bir çok toplu kullanım alanı belediye ekipleri tarafından hijyen hale getiriliyor. Akyurtlular ise ilçelerinde yapılan dip köşe temizlikten memnun olduklarını ifade ediyor. 

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SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANDI
Dünyanın ve ülkemizin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği koronavirüs salgınında şehirlerin ve toplu kullanım alanlarının temizliği büyük önem kazandı. Akyurt’ta belediye ekipleri ise bu anlamda büyük bir çaba sarf ediyor. Camilerde halılar düzenli olarak yıkanıyor, iç ortam çeşitli temizlik malzemeleriyle hijyen hale getiriliyor. Sebze ve meyve semt pazarlarında ortak kullanım alanları sık sık temizleniyor. Zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Noterler, Emniyet binaları gibi toplu bulunan kapalı ortamlara hava temizleyici özel hijyen malzemeleri sıkılıyor ve temizleniyor. Çevreye de büyük katkısı olacak şekilde ara sokaklarda, caddeler, boş arazilerde plastik atıklar, yiyecek içecek atıkları toplanarak imha ediliyor. 

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VATANDAŞTAN TEBRİK
Temizlik çalışmalarının ilçede aralıksız sürmesinden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Temizlik hastalıklarla mücadelede en başta geliyor. Başkanımız Hilal Ayık’ın hijyen konusuna geldiği günden bugüne kadar büyük önem verdiğini görüyoruz. İlçemizde temizlik çalışmaları devamlı olarak yürütülüyor. Sokaklarımız caddelerimiz temiz. Hemşerilerimizden daha temiz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Hem dinimiz hem kültürümüz temiz olma konusunda büyük hassasiyet gösteriyor” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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