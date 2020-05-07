  • BIST 98.756
  • Altın 393,082
  • Dolar 7,2286
  • Euro 7,8023
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Camilerde Cuma namazı ne zaman kılınmaya başlayacak? İşte o merak edilen sorunun cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Bu kapsamda camilerde ilk etapta Cuma namazları topluca kılınacak.
Camilerde Cuma namazı ne zaman kılınmaya başlayacak? İşte o merak edilen sorunun cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK

4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Camilerde Cuma namazı ne zaman kılınmaya başlayacak? İşte o merak edilen sorunun cevabı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41
  • Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:29
  • Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:28
  • 107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:27
  • Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:26
  • Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:25
  • İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik07 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
  • Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti