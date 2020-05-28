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Camilerde Cuma temizliği mesaisi

Covid 19 salgını nedeniyle iki buçuk ay aradan sonra bugün tekrar kılınacak Cuma Namazı Başkent’te belediyelerin cami temizliği mesaisi vardı. 
Camilerde Cuma temizliği mesaisi

Türkiye’de Mart ayının başında corona virüs tespit edilmesinin hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı salgınla mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasının uygun olmadığını belirterek vatandaşlara vakit namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Yaklaşık 2,5 ay sonra 29 Mayıs tarihinde belirlenen kurallar eşliğinde Cuma namazı camilerde tekrar kılınmaya başlayacak. Başkent’te ise belediyelerin camilerde temizlik mesaisi vardı. Yenimahalle, Keçiören, Mamak gibi pek çok ilçe belediyesi ilçelerinde onlarca caminin içerisini ilaçlayarak ibadete hazır hale getirdi. 

ABDEST AL GEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid 19 salgını ile mücadelede normalleşme kapsamında 29 Mayıs Cuma günü camilerde Cuma namazının kılınabileceğini açıklaması üzerine belediler harekete geçti. Pursaklar Belediyesi ilçedeki camilerin temizlendiği video sosyal medya hesabında “Abdest Al Gel” başlığıyla paylaştı. 

SECCADENİ AL GEL 
Mamak Belediyesi ise internet sitesi üzerinden vatandaşlara hazırladığı afişte “Seccadeni al gel”, “Sosyal mesafeyi koru” gibi mesajlar içeren görseli paylaşarak Mamak’ta hangi mahallede hangi camide namaz kılınabileceği bilgisini verdi. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, “Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dışı tamamının yıkanması, temizlenmesi, süpürülmesini işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık” ifadelerine yer verdi. 

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ÇOK ŞÜKÜR YENİDEN KAVUŞUYORUZ 
Sincan Belediyesi de kademeli olarak açılacak 90 caminin temizliğini gerçekleştirdiğini vatandaşlara Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Murat Ercan da, “Hasretle beklediğimiz camilerimize çok şükür yeniden kavuşuyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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CAMİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE 105 NOKTADA DEZENFEKSİYON 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının yapıldığını belirterek, “Belirlenen kurallarla, kademeli olarak yeniden ibadete açılacak olan ilçemizdeki camilerde dezenfeksiyon ilaçlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bugün ilçemizde kademeli olarak yeniden ibadete açılacak olan camiler başta olmak üzere 105 noktada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.  

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İBADETLERİMİZİ EDA ETMEYİ ÖZLEDİK
Keçiören Belediyesi de Keçiören’de 52 caminin dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak ibadete hazır hale getirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok normalleşme sürecinde her adımı attıklarını belirterek, “Vatandaşımızın sağlığını korumak için normalleşme sürecinde atılacak her türlü adımı atıyoruz. İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. İnşallah el ele vererek bu salgın döneminin üstesinden geleceğiz” diye konuştu. 
 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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