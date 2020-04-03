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Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi

Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi
İstanbul’un simgelerinden Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi ve Büyük Çamlıca Camisinin de arasında olduğu birçok cami girişinde polis ekipleri önlem aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cuma namazı vaktinde ülke genelindeki tüm camiler, 3 haftadan bu yana kapalı tutuluyor. 

İstanbul’un simgelerinden Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi ve Büyük Çamlıca Camisinin de arasında olduğu birçok cami girişinde polis ekipleri önlem aldı.

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Eyüp Sultan Camisi’nin avlusu Cuma ezanı öncesi girişlere kapatıldı. Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyarete gelen bazı vatandaşlar da cami dışında dua etti. Ezan sırasında cami çevresinde hiçbir vatandaşın olmadığı görüldü.

Büyük Çamlıca Camisi
Alınan karar kapsamında Büyük Çamlıca Camisinin girişleri de kapatıldı ve caminin çevresinde polisler ile özel güvenlik görevlileri yer aldı.

Camiye ziyaret amaçlı gelen az sayıda vatandaş da bilgilendirilerek avluya alınmadı.

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