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Camilerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

Ankara'da, Altındağ Belediyesi ekipleri, 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak Melike Hatun Camii, Karacabey Camii ve Tacettin Sultan Camii'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Camilerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar göz önünde bulundurularak alınacak tedbirlere ilişkin talimatların da yer aldığı 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' genelgesi yayımladı. Bunun üzerine Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Belediye ekipleri Melike Hatun Camii, Karacabey Camii ve Tacettin Sultan Camii’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında özel solüsyon ve ilaçlarla caminin avlusu, camları, halıları ve minber ile vatandaşların dokunabileceği tüm yüzeyler dezenfekte edildi. İlçe sınırlarında bulunan 320 mescit ve camide dezenfekte çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Çalışmalarda 5 ekibin görev aldığı belirtildi.

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