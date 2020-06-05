Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında başkentte vatandaşlar, cuma namazı için Kocatepe Camisi'ni doldurdu.

Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.

Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.