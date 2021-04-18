Camilerde temizlik seferberliği

Sincan Belediyesi, COVID-19 sürecinin başından bu yana Sincan genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde hijyen çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok kamusal alanda düzenli olarak uygulanan dezenfeksiyon işlemleri ilçedeki tüm camilerde de hız kesmeden devam ediyor.

“Düzenli olarak dezenfekte ediliyor”

Sincan Belediyesi pandemi sürecinde ilçedeki bütün camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. İlçe genelinde belediye ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yapılıyor. Yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına yoğun mesai devam ediyor.

