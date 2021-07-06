Camilerde yüz yüze Kur'an kursu eğitimleri başladı

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı. Mamak İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, Fatih Cami’nde düzenlenen programda kursa başlayan öğrencilere Peygamberimiz Hz. Muhammed’i temsil eden gül hediye etti; başarılar diledi.

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı. Normalleşme süreci kapsamında Kur'an kursları yaz dönemi eğitimleri hafta başından itibarından salgın tedbirlerine uyularak başlatıldı. Mamak İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, Ege Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nde düzenlenen programa katıldı. Kur’an kursu öğrencilerine açılış günü Peygamberimiz Hz. Muhammed’i temsil eden gül hediye edildi. Saydan, Kur’an kursuna başlayan öğrencilere başarılar diledi.

CAMİLER ÇOCUKLARLA ŞENLENDİ

İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, Kur’an kursunun açılışında yaptığı konuşmada salgın nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından camilerin yeniden çocuklarla şenlendiğini söyledi. Saydan, “İki seneden sonra yüz yüze olan ilk yaz Kur’an kursumuz başladı. Salgından dolayı yapamamıştık. 1 Temmuz’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Kur’an kurslarını da açmış olduk. Öğrencilerimiz Kur’an eğitimlerine başladılar, bu anın heyecanını da burada yaşamış oluyoruz” dedi.

GÜZEL ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Saydan, camiye gelen çocuklara birtakım alışkanlıklar kazandırmaya hedeflediklerini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada aslolan cüzü geçip Kur’an okumaya başlanması değil, burada birtakım güzel alışkanlıkların kazanılmasıdır, camiye alışılmasıdır. Burada çocukların önünde duran ‘Dinimi Öğreniyorum’ kitabında yazan güzel vasıflara sahip olmaları bizim asıl maksadımızdır” diye konuştu. Saydam, iyi bir din eğitimi için ailenin önemine de değindi.

“ÇOCUKLAR GÜLLE KARŞILANDI”

Fatih Cami İmam Hatibi Sinan Ürkmez ise “Camilerimizde yüz yüze yaz Kur’an kursu, salgından dolayı iki sene aradan sonra 5 Temmuz itibariyle başladı. Biz çocuklarımızı camilerimizin gülü olarak tanımlıyoruz. Kırmızı gül, Peygamber efendimizi temsil eder. Bugün de camimizde gülleri gülle karşıladık. Sayın Müftümüz Necmettin Saydan teşrif etti açılış programına. Biz de heyecanlıydık, çocuklarımız da heyecanlıydı. Çocuklarımızı güzel karşıladık, içeriği de güzel olsun istiyoruz. Çocuklarımıza camilerimizi, dinimizi, peygamber efendimizi, Allah’ımızı sevdirmek bizim en başlı görevlerimizden. Sadece çocuklarımızı camiye çekmek, camiye getirmek değil, gelen çocukları işlemek de bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

KUR’AN, İLMİHAL VE ADABI MUAŞERET DERSLERİ VERİLECEK

Yaz Kur’an kursunda çocuklara verilecek eğitimlerle ilgili bilgi veren Ürkmez, “Hem Kur’an dersleri hem ilmihal dersleri hem de adabı muaşeret dersleri vereceğiz çocuklarımıza. Bilinçli ve terbiyeli herkesin hakkını, hukukunu gözeten, vicdanlı olarak yetişmelerini inşallah sağlayacağız” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-