  • BIST 110.599
  • Altın 282,375
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

"Camilerdeki tabure konusu iyi anlatılsın"

Diyanet İşleri’nce camilerdeki oturakların kaldırılmasına yönelik yayınlanan genelge, imamlar ile bazı vatandaşları karşı karşıya getirdi. Din görevlileri, “Uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Kamu spotlarında ve vaazlarda bu konu işlenmeli” çağrısı yaptı. 
"Camilerdeki tabure konusu iyi anlatılsın"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelge sonrası, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanlar din görevlileri tarafından kaldırılmaya başlandı. 

AYNI KARAR 3 YIL ÖNCEDE ALINMIŞTI

Kararla sonrası gazetemize konuşan ancak ismini vermek istemeyen cami din görevlileri, sabit oturakların kaldırılmasından sonra bazı vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Kararın güzel olduğunu ancak uygulamada büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan din görevlileri, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız 2016 yılında da ‘camilerdeki bu tür manzaralar kiliseleri andırıyor’ gerekçesiyle aynı kararı almıştı. O zaman da camilerdeki tabureleri ve sabit oturakları kaldırmıştık. Fakat kısa zamanda cami cemaati yeniden oturarak namaz kılacakları tabureleri, katlanabilir sandalyelerini geri getirdi, bu durumu engelleyemedik” dedi. 

1(85).jpg

SAKINCASI EN İYİ ŞEKİLDE ANLATILMALI 

Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığını, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu konusunda vatandaşların çok iyi bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen cami imamları, “Burada önce Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza sonra bizlere büyük bir iş düşüyor. Biz bu durumun cami adabına uymadığını vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatmalı sonra oturakları kaldırmalıydık. Oturaklar gidince vatandaşlar şimdi bize kızıyor. ‘Taburemi alırsanız camiye gelmem’ diyenler var. Önceden oturakların yerini dahi değiştirdiğimizde bize kızanlar oluyordu. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde bu durumun sakıncalarını en iyi şekilde vatandaşlara anlatmalıyız. Kamu spotları olarak TV’lerde reklamlar dönmeli, vaazlarda bu durum işlenmeli. Yoksa cami cemaatimiz bize tavır alıyor” diye konuştu.   

TABURESİ ALINAN KİŞİYİ İKNA EDEMİYORUZ

“Oturakları kaldırsak dahi yaşlı vatandaşlarımız kendi taburelerini evinden getiriyor” diyen cami din görevlileri, “Vatandaşlarımızı bu süreçte ikna edemiyoruz. Camilere gelenlerin büyük bir bölümünü yaşlılarımız oluşturuyor. Onlar da oturak olmayınca kendi taburesi ile geliyor ya da camide oturak olmadığı için camiye gelmekten vazgeçiyor, evinde namazını kılıyor. Bu durum vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatılmadıkça çok sıkıntı yaşarız” ifadelerini kullandı.

img_9229-sandalyedenamaz.jpg

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet yenileme son gün ne zaman?18 Aralık 2019 Çarşamba 00:20
  • Ağaç parçalarını süsleyerek para kazanıyorlar18 Aralık 2019 Çarşamba 00:15
  • Ankara Sosyal Konut Projesi'nin tüm detayları18 Aralık 2019 Çarşamba 00:10
  • İstanbul Afyon arası kaç km? İstanbul Afyon arası kaç saat? İstanbul Afyon Yol Tarifi, İstanbul Afyon Otobüs Bileti Fiyatları...17 Aralık 2019 Salı 10:58
  • İstanbul Adıyaman arası kaç km? İstanbul Adıyaman arası kaç saat? İstanbul Adıyaman Yol Tarifi, İstanbul Adıyaman Otobüs Bileti Fiyatları...17 Aralık 2019 Salı 10:44
  • İstanbul Adana arası kaç km? İstanbul Adana arası kaç saat? İstanbul Adana Yol Tarifi, İstanbul Adana Otobüs Bileti Fiyatları...17 Aralık 2019 Salı 10:30
  • "Zuhal Olcay konseri" festival programından çıkarıldı17 Aralık 2019 Salı 00:25
  • Türk Kızılay'dan tek tıkla ilk yardım eğitimi17 Aralık 2019 Salı 00:20
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: Düşünceleri önemsiyoruz17 Aralık 2019 Salı 00:15
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: SGK primi düşsün17 Aralık 2019 Salı 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti