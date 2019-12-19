"Camilerdeki tabure konusu iyi anlatılsın"

Diyanet İşleri’nce camilerdeki oturakların kaldırılmasına yönelik yayınlanan genelge, imamlar ile bazı vatandaşları karşı karşıya getirdi. Din görevlileri, “Uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Kamu spotlarında ve vaazlarda bu konu işlenmeli” çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelge sonrası, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanlar din görevlileri tarafından kaldırılmaya başlandı.

AYNI KARAR 3 YIL ÖNCEDE ALINMIŞTI

Kararla sonrası gazetemize konuşan ancak ismini vermek istemeyen cami din görevlileri, sabit oturakların kaldırılmasından sonra bazı vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Kararın güzel olduğunu ancak uygulamada büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan din görevlileri, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız 2016 yılında da ‘camilerdeki bu tür manzaralar kiliseleri andırıyor’ gerekçesiyle aynı kararı almıştı. O zaman da camilerdeki tabureleri ve sabit oturakları kaldırmıştık. Fakat kısa zamanda cami cemaati yeniden oturarak namaz kılacakları tabureleri, katlanabilir sandalyelerini geri getirdi, bu durumu engelleyemedik” dedi.

SAKINCASI EN İYİ ŞEKİLDE ANLATILMALI

Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığını, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu konusunda vatandaşların çok iyi bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen cami imamları, “Burada önce Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza sonra bizlere büyük bir iş düşüyor. Biz bu durumun cami adabına uymadığını vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatmalı sonra oturakları kaldırmalıydık. Oturaklar gidince vatandaşlar şimdi bize kızıyor. ‘Taburemi alırsanız camiye gelmem’ diyenler var. Önceden oturakların yerini dahi değiştirdiğimizde bize kızanlar oluyordu. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde bu durumun sakıncalarını en iyi şekilde vatandaşlara anlatmalıyız. Kamu spotları olarak TV’lerde reklamlar dönmeli, vaazlarda bu durum işlenmeli. Yoksa cami cemaatimiz bize tavır alıyor” diye konuştu.

TABURESİ ALINAN KİŞİYİ İKNA EDEMİYORUZ

“Oturakları kaldırsak dahi yaşlı vatandaşlarımız kendi taburelerini evinden getiriyor” diyen cami din görevlileri, “Vatandaşlarımızı bu süreçte ikna edemiyoruz. Camilere gelenlerin büyük bir bölümünü yaşlılarımız oluşturuyor. Onlar da oturak olmayınca kendi taburesi ile geliyor ya da camide oturak olmadığı için camiye gelmekten vazgeçiyor, evinde namazını kılıyor. Bu durum vatandaşlarımıza iyi bir şekilde anlatılmadıkça çok sıkıntı yaşarız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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