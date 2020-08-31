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Camilere el dezenfektanı yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ayrıca, tüm camilere el dezenfekte üniteleri yerleştirdi. 
Camilere el dezenfektanı yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor. 

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Baştan aşağı temizleniyor
Ekipler bu kapsamda, ilçe genelindeki tüm cami ve mescitleri dezenfekte ederek, ayrıntılı olarak temizliyor. Ekiplerce dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Cami ve mescitlerin bahçeleri, giriş ve kapıları, kapı kolları, halıları ve namaz kılınan tüm alanları ile ortak kullanım alanları, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından cami ve mescitler cemaat için hazır hale getiriliyor.

Üniteler yerleştirildi
Kahramankazan Belediyesi ayrıca, ilçedeki tüm camilere ücretsiz olarak el dezenfekte üniteleri de yerleştiriyor. Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece, vatandaşlar için hijyenik bir ortam sadece sağlanıyor. Ayrıca, ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenileniyor. 

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Sürekli görev başındayız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, tüm ekiplerle birlikte görev başında olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda cami ve mescitlerimizi de unutmuyoruz. Buraları dezenfekte ederek, temizliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimşzden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çok hassas davranıyoruz. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

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