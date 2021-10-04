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Camimiz Yenilensin

Mamak Harman Mahallesi sakinleri, 55 yıllık camilerinin çok eskidiğini belirterek, yıkılıp yenisinin yapılmasını talep ediyor.
Camimiz Yenilensin

YOL CAMİDEN GEÇECEK

Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge, “Caminin minaresi dahi yok. Her tarafı yıllar içinde deforme olmuş durumda. Camimizin önündeki Ahmet Akbaş Caddesi 8 metre genişleyecek. Cadde genişlerse cami yıkılmak zorunda kalacak, insanlar namaz kılacak yer bulamayacak. Mahallemize bir an önce cami istiyoruz” dedi. 

Mamak Harman Mahallesi’nde 1966 yılında gecekondu biçiminde yapılan, şu an ‘15 Temmuz Şehidi Şener Dursun’un adını taşıyan caminin yıkılarak yerine modern bir ibadethane yapılması bekleniyor. Mahalleli, minaresi dahi bulunmayan caminin yıkılıp yenisinin yapılması için Mamak Belediyesi’ne çağrıda bulunuyor.

MİNARESİ DAHİ YOK!

Harman Mahallesi Ahmet Yılmaz Çöşge, 55 yıl önce gecekondu biçiminde inşa edilen caminin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İbadetlerin sürdüğü ‘15 Temmuz Şehidi Şener Dursun Cami’nin bir önce yıkılıp yenisinin yapılması gerektiğini kaydeden Çöşge, “Camimizin minaresi dahi yok. Buraya cami denilmiş ancak burası mescit. Camimizin her tarafı yıllar içinde deforme olmuş durumda. Camimizin önünden geçen Ahmet Akbaş Caddesi 8 metre genişleyecek. Bu durumda cami yolun içinde kalıyor. Cadde genişlerse cami yıkılmak zorunda kalacak insanlar namaz kılacak yer bulamayacak. Bir an önce mahallemize aynı arsa içerisine güzel bir cami yapılması gerekiyor” dedi.

MAHALLELİ CAMİNİN AKIBETİNİ MERAK EDİYOR

Mahalleliden cami konusunda kendisine çok sayıda soru geldiğini anlatan Çöşge, “Mahalleli burasının bir an evvel yapılmasını bekliyor. Çünkü 15 yıldır bu cami yapılmayı bekliyor. Mahallemizin kangren yerlerinden birisi oldu bu cami. Vatandaş geliyor sürekli caminin akıbetini soruyor, biz cevap veremiyoruz. Camiyle ilgili bir tarih verilirse biz de en azından ona göre vatandaşa cevap veririz” ifadelerini kullandı.

HURDACILARDAN BÖLGE HALKI RAHATSIZ

Çöşge, caminin çevresinin mezbelelik olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi: “Kayaş bölgesinden buraya hurdacılar geliyor, topladıkları hurdalarını buradaki boş ve mezbelelik alanda tanzim ediyor. Bölge sakini ise bu durumdan şikayetçi. Her gün onlarca şikayet alıyorum. Cami yıkılır, yenisinin temeli atılırsa bu sorunumuz da kalkar. 15 Temmuz Şehidimizin ismini taşıyan bu caminin bir an önce yapılması mahallemiz için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu caminin akıbetiyle ilgili bilgi verip destek istedik. Mamak İlçe Müftülüğümüzde de bu konuda destek bekliyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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