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Caminin kıblesi 68 yıl sonra düzeltildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 68 yıldır ibadet edilen caminin kıblesinin, göreve yeni atanan imamın fark etmesiyle yanlış olduğu belirlendi.
Caminin kıblesi 68 yıl sonra düzeltildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde 1951 yılında ibadete açılan caminin kıblesi, camiye yeni atanan imamın dikkatiyle düzeltildi.

Yaklaşık 2 ay önce camiye atanan 26 yaşındaki imam Mesut Kurtdere, lojmana yerleştikten sonra cep telefonundaki pusula uygulamasıyla kıbleyi bulmak istedi. Lojmanda bulduğu kıble yönü ile caminin kıble yönünün farklı olduğunu tespit eden Kurtdere, durumu ilçe müftülüğüne bildirdi.

Camiye gelen müftülük yetkilileri, yaptıkları ölçümün ardından sağa doğru yaklaşık 45 derece yanlış yönde olan kıbleyi, cami halılarının üzerine şeritler çekerek düzeltti.

İmam Kurtdere, durumun düzeltilmesinin ardından mahalle sakinlerinden bazılarının tedirgin olduğunu belirterek, "Ama daha sonra bana itibar ettiler. Bazıları yıllar boyunca yanlış yönde namaz kıldıkları için 'acaba önceki namazlarımız kabul oldu mu' endişesi yaşadı. Daha sonra önceki namazlarıyla ilgili bilgilendirme yapılınca içleri rahatladı." ifadelerini kullandı.

"Benim lojmanda kıble yönünü araştırmam cami kıblesinin düzeltilmesine vesile oldu" diyen Kurtdere, daha önce kimsenin kıbledeki yanlışlığı fark etmediğini ve bu yanlışın düzeltilmesine katkı sunduğu için gönlünün rahat olduğunu sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinden Fethi Deniz de yanlışlığı düzelttiği için mahalle imamı Mesut Kurtdere'ye teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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