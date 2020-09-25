  • BIST 1.127
  • Altın 454,757
  • Dolar 7,5937
  • Euro 8,8413
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
» »

Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı

Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
Gaziantep'te ayakkabılarıyla camiye girerek çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatılan Büşra O., bu kez de yasak olmasına rağmen tramvayda maskesini çıkararak çiftetel

Gaziantep'te yaşayan Büşra O., geçen ay ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken Büşra O.'nun bu defa bindiği tramvayda yasak olmasına rağmen maskesini çıkararak çiftetelli oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Aynı sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde Büşra O.'nun maskeyi elinde mendil gibi sallayarak oynaması ve diğer yolcuların şaşkınlıkla kendisini izlemesi yer aldı.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Botoks sonrası ölüm iddiası: 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi 
Botoks sonrası ölüm iddiası: 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi 
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı
TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
Son Eklenen Videolar
120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor
İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın
İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti