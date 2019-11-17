Çamlıdere Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Sefa Tursun: "Elimizden tutan yok”

Çamlıdere Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Sefa Tursun, ilçenin dünyada birçok ilklere sahip olmasına rağmen dünyada yeteri kadar tanınmadığını belirtti. Tursun, “Burada suçlu Çamlıdere değil ilgili bakanlık ve müdürlüğündür. Elimizden tutan yok” dedi.

Muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan Tursun; “Ankara kendi başına hareket ederse bir arpa boyu yol kat edemez. Çünkü Ankara’nın merkezinde fazla bir şey yoktur. Asıl zenginlik çevre ilçelerindedir” dedi.



Gazetemize konuşan Çamlıdere Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Sefa Tursun Ankara tanıtımı için yapılan fuarların yetersizliğinden ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün çevre ilçelere ilgisizliğinden yakındı. Tursun, müdürlüğün turizm yapılabilen çevre ilçelerin elinden tutmadığını, kendilerinin bu alanda öksüz bırakıldıklarını belirtti. “Ankara kendi başına hareket ederse bir arpa boyu yol kat edemez” diyen Tursun, asıl zenginliğin çevre ilçelerde olduğunu, bu yüzden ilgili bakanlık ve müdürlükçe turizm yapılabilen ilçelerin her konuda desteklenmesi gerektiğini belirtti.

DESTEKLER YETERSİZDİ

Hafta sonu Ankara’nın tanıtımı için gerçekleştirilen fuar hakkında açıklama yaparak sözlerine başlayan Tursun şu ifadeleri kullandı; “Ankara memur kenti olduğu için hafta içerisinde Başkentliler fuara vakit ayıramıyorlar. Aynı zamanda ATO, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yeterli sayıda reklam çalışması yapmadığı için fuar açılış gününde dahi sönük geçti ve beklenen kalabalık olmadı. Ayrıca İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün vermiş olduğu stantlara rağbetler azdı çünkü deskler yetersizdi. Gelen esnaf, üretici ve belediyeler ürünlerini yeteri kadar sergileyemediler, teşhir edemediler. Biz bu stant konusunu gerekli yerlere defalarca ilettik ama ilgilenen olmadı.”

İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Bu fuarın Ankara’nın tanıtımı için gerçekleştirilen bir fuar olduğunu hatırlatan Tursun, “Ankara’yı bilmeyen kimse yoktur. Çünkü burası Başkenttir. Ama nasıl bildikleri önemlidir. Ankara’nın hangi ilçesinde ne yapılır, ne üretilir. Hamgi ilçesinde turizm, sağlık, doğa var bunların bilinmesi lazım. Burada ise iş İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne düşüyor. Hangi ilçe hangi alanda iyi ise o ön plana çıkarılmalı, broşürler, kitapçıklar basılmalı. Gerekirse o ilçeye yönelik fuarlar ve festivaller düzenlenmeli ve bunlar ulusal medyaya taşınmalı. Katılım sağladığımız hafta sonu yapılan fuarın açılışına ulusal televizyon kanaları dahi ilgisiz kaldı. Böyle olmaması gerekiyor” dedi.

REKLAM VE TANITIM YETERSİZDİ

Ankara’da şehrin tanıtımı için gerçekleştirilen fuarların çok etkili olmadığı kanaatinde olduğunu dile getiren Tursun, “Ankara’nın 4 ana büyük girişi var. Bu yol güzergahlarında fuara gelirken herhangi bir tanıtım ve reklam göremedik. Kızılay’da Ulus’da herhangi bir görsel reklam yoktu. Eğer bunu yapamazsanız, sokakta gezen vatandaşı fuara çekemezsiniz.Kendiniz çalar, kendiniz oynarsınız.”

ANKARA, İLÇELERİ İLE BERABER ADIM ATMAK ZORUNDADIR

“Ankara’da yapılan bir fuara dünyanın dört bir yanından ziyaretçi gelmelidir. Japonya’dan tutunda Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar birçok firma ve üreticinin o fuarda yer alması lazım. Bizlerinde Ankara ilçeleri olarak o firmalarla iletişim kurup hem ilçemizin hem Ankaramızın tanıtımını yapmamı lazım. Ankara, ilçeleri ile beraber adım atmak zorundadır. Kendi başına hareket ederse bir arpa boyu yol kat edemez. Çünkü Ankara’nın merkezinde Anıtkabir, kale ve müzelerden başka bir şey yoktur. Ama ilçelerinde birçok zenginlik vardır.”

TURİZM YAPILABİLEN İLÇELERİN ELİNDEN TUTULMALI

“Örneğin Çamlıdere’de 5-6 farklı alanda turizm yapılmaktadır. İnanç, doğa, termal, treking ve kampçılık turizmi yapılmaktadır. 11 adet müzesi bulunmaktadır. Ankara’da 25 ilçe var ama çok azında turizm yapılabilmektedir. Bu yüzden turizm yapan ilçelerin elinden Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün tutması gerekiyor. Aynı şekilde Kültür veTurizm Bakanlığı’nın da desteklemesi lazım. Bir Keçiören’in, Çankaya’nın elinden tutmaları bir şey ifade etmiyor. Çamlıdere, Beypazarı, Haymana, Polatlı gibi ilçelerin elinden tutması lazım ki bu ilçeler kendileri turizmle kalkınırken Ankara’yı da kaldırsın."

ANKARA’NIN ARKA BAHÇESİDİR

“Mesela Çamlıdere Ankara’nın arka bahçesidir, saklı cennettir. Bugüne kadar keşfedilmemiş bir yerdir. 5-6 farklı alanda turizm yapılabilen tek ilçedir. Dünyanın hiçbir ilçesindde 11 tane müze yoktur. 400’ün üZerinde endemik bitkiye sahip tek ilçeyiz. Çamlıdere zengin bir bal havzasına sahiptir. Türkiye’de 3 defa şampiyonluğu vardır. Balın kolonyasını, sabununu, kreminin yapan tek ilçeyiz ve bunlar Türkiye’de bir ilktir. Türkiye’de bu ilkleri yapan bir ilçenin dünyanın diğer fuarlarına gidebilmesi lazım. Yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına Çamlıdere’nin bedelsiz götürülmesi lazım. Bunu bu ilçeler tek başına yapamıyor. Birçok ilklere sahip olacaksın ama elinden tutanın yok. Bu Çamlıdere’nin suçu değildir. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün suçudur."

TURİZMDE YOKSUN DEMEKTİR

“Turizm Türkiye’de sadece Antalya ile ölçülmemelidir. Turizm ülkemizin tüm il ve ilçelerine bakılarak ölçülmelidir. Antalya’ya 12 milyon Ankara’ya 1,5 milyon turist gelmiş. Gelir olarak ne bırakmış? Antalya’ya bırakılanın onda birini bırakmış. Kusura bakma ama o zaman sen turizmde yoksun demektir. Sadece Antalya üzerinden turizmi anlatmaya çalışmak diğer il ve ilçelere haksızlıktır” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA