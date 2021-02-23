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Çamlıdere Ekim'de doğalgaza kavuşuyor

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 2022 yılında hizmete girmesi planlanan doğalgazın, yoğun uğraşlar neticesinde bu yılın Ekim ayında evlere bağlanmış olacağının müjdesini verdi.
Çamlıdere Ekim'de doğalgaza kavuşuyor

İlçe Belediye Başkanı Hazım Caner Can Başkentgaz ziyaretinden sonra Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’a ziyarette bulunarak konu hakkında istişarede bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 2022 yılında hizmete girmesi planlanan doğalgazın, bu yıl kış öncesi Ekim ayında hazır olacağının müjdesini verdi.

ANKARA VEKİLLERİ İLE ZİYARET
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can Başkentgaz’ı ziyaretinden sonra Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti.  AK Parti Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Nevzat Ceylan, Prof. Dr. Emrullah İşler Zeynep Yıldız ve Güdül Belediye Başkanı Muzeffer Yalçın ile birlikte ziyarette bulunan Can, 2022 yılında hizmete gireceği planlanan Çamlıdere doğalgazının bu yılın Ekim ayında evlere bağlanmış olacağını müjdeledi.

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“HAYIRLI OLSUN”
Konu hakkında belediyenin sosyal medya hesaplarından bir dizi açıklamalarda bulunan Can, “Bu konuda emeği geçen AK Parti Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Nevzat Ceylan, Prof. Dr. Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız’a teşekkür ederiz. Doğalgazımız bu yıl Ekim ayında evlere bağlanmış olacak. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HABER İLÇE SAKİNLERİNİ SEVİNDİRDİ
Uzun yıllardır bu müjdeli haberi bekleyen ilçe halkı ise paylaşımdan dolayı takdir ve teşekkür yorumları yaparak şu ifadeleri kullandı, “İlçemizi geliştirecek en güzel haberlerden birisi. Çok ihtiyacımız vardı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” Bazı vatandaşlar ise artık Çamlıdere’ye taşınabileceklerini dile getirerek, “Doğalgaz olmadığı için memleketimize taşınamıyorduk. Bundan sonra gönül rahatlığıyla ilçemizde yaşayabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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