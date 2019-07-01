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Çamlıdere ev kütüphanesi açıldı

Çamlıdere’nin bilgi okulu Son Kale bugün kendi alanlarında ün yapmış yazarların, şairlerin, siyasetçilerin, sanatçıların ve ilçe bürokratlarının katılımıyla açıldı.
Çamlıdere ev kütüphanesi açıldı

Açılışta bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Demirsoy Dünyanın geleceğinin bilgiye dayalı olduğunu ve bilgisizliğin en başta insanın kendi sonunu hazırlayacağını vurgulayarak okumanın önemine değindi. Kütüphanenin kurucusu Mehmet Emin Bora ise Konuşmasında bir anekdotunu anlatarak Çamlıdere gençliğine ve geleceğine yapılan bu bilgi yatırımının yeni nesillere yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak Son Kale Başlangıcı Çamlıdere olan ama Çamlıdere’den Bütün Dünyaya açılacak bir bilgi kervanın başlangıcı olduğunu belirtti.

Yaşamının büyük bir bölümünü Çamlıdere’de geçiren Fotoğrafçılık alanında da kendi çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Emin Bora kendi evinin yanında bir ev daha alarak aldığı evi kütüphaneye dönüştürdü. 10 bin adet kitabın bulunduğu kütüphanede ilçe de yaşayanlar başta olmak üzere ilçeyi ziyaret eden misafirlerde yararlanabilecekler. Son kale adında açılan ev kütüphane ilçe kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından da desteklenerek hizmet verecek.

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